Frontalzusammenstoß: 70-Jähriger nimmt die Vorfahrt

In der Ichenhauser Straße in Günzburg ist es am frühen Mittwochnachmittag zu einem schadensträchtigen Pkw-Unfall mit einer verletzten Person gekommen. Das berichtet die Polizei. Der 70-jährige Unfallverursacher nahm laut Bericht einer vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen die Vorfahrt, wobei es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frontalzusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis