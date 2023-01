Günzburg

12:31 Uhr

Frontm3n: Drei Ausnahmemusiker treten im Forum am Hofgarten auf

Plus Der Auftritt von Frontm3n wird zu einer Zeitreise in vergangene Jahrzehnte. Das Publikum in Günzburg hört viele Hits und erlebt magische Momente.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Drei Männer und drei Gitarren – mehr brauchte es nicht, um das Forum am Hofgarten in Günzburg zu rocken. Zumindest dann nicht, wenn die drei Männer Ausnahmemusiker sind, akustisch spielen und in der Pop- und Rockwelt der 1970er- und 1980er-Jahre zu Hause sind. Die Formation Frontm3n war es, die mit ihrer „Enjoy the Ride Tour 2023“ das Publikum begeisterte. Die drei Frontmänner sind Peter Howarth von The Hollies, Mick Wilson von 10cc und Pete Lincoln von The Sweet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen