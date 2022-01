Frontscheibe eines Autos in Günzburg mit spitzem Gegenstand beschädigt

Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen, die gesehen haben, wer die Frontscheibe eines Autos in der Günzburger Altvaterstraße. beschädigt hat.

Am Samstagnachmittag ist bei der Polizei angezeigt worden, dass an einem Mercedes, der für circa 20 Minuten auf einem Parkplatz an der Altvaterstraße in Günzburg geparkt war, von einem unbekannten Täter die Frontscheibe mit einem spitzen Gegenstand beschädigt wurde.

Frontscheibe eines Mercedes in Günzburg beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)