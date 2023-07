Fünf Fahrräder in Günzburg gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen Tagen häuften sich bei der Polizeiinspektion Günzburg die Anzeigen gestohlener Fahrräder. Die Beamten erbeten sich Hilfe aus der Bevölkerung.

Unbekannte Täter haben in der Montagnacht in der Straße „An der Kapuzinermauer“ drei Fahrräder entwendet. Die Tatzeit liegt in allen Fällen gegen 2 Uhr. Beim Diebesgut handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein schwarz-silbernes Mountainbike, ein schwarzes Erwachsenenfahrrad sowie um ein Kinderfahrrad in rot-schwarz.

Am Günzburger Bahnhof wurden zwei weitere Fahrräder gestohlen. Beim ersten Fahrrad liegt die Tatzeit laut Polizeibericht zwischen 9 Uhr Donnerstag, 29. Juni und 11 Uhr am Freitag, 30. Juni. Das Trekkingbike der Marke Bulls war laut Polizeibericht verschlossen am Fahrradständer bei Gleis 1 abgestellt. Das zweite Rad wurde in der Zeit zwischen Samstag, 1. Juli, 17.45 Uhr bis Sonntag, 2. Juli, 23.45 Uhr gestohlen. Hierbei handelt es sich um ein schwarz-weiß-rotes Mountainbike der Marke Cube. Hinweise zum Verblieb der Räder sowie Erkenntnisse zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Günzburg dankend unter der Telefonnummer 08221 9190 entgegen. (AZ)