Günzburg

vor 33 Min.

Fünfte Jahreszeit in Günzburg beginnt: Der Stadtbutz ist geweckt

Plus Ausgerechnet zum 40-jährigen Vereinsjubiläum ist die Fasnacht kurz, dafür umso intensiver. Auf 13 Sprünge wollen die Stadtbutzen an fünf Wochenenden gehen.

Von Sandra Kraus

Ein wenig aufgeregt waren die Hemadlenzen in ihrem langen weißen Nachthemden schon. Würden sie es schaffen, den im Stadttor selig schlummernden Stadtbutz aufzuwecken und die närrische fünfte Jahreszeit beginnen zu lassen? Die schwäbisch-alemannische Fasnacht beginnt traditionell am Tag nach Dreikönig und so formierte sich an diesem Tag ein lärmender Zug durch Günzburgs Altstadt mit dem Ziel des Fasnachtsweckens. Voran schritten Nachtwächter und Fasnachtsanschreier, dahinter die Hemadlenze der Günzburger Narrenzunft.

Kräftige Unterstützung bekamen sie von den Feuerpudel Reisensburg, den Hochwanger Schilfgräbslern und den Haldenwang'r Furzafang'r mitsamt dem pferdeähnlichen Zeisaheisr. Schräge Fasnachtstöne steuerten die Leipheimer Gassaheul'r und der Fanfarenzug der Offonia bei. Schnarchte der Stadtbutz anfangs noch gut hörbar, ließ er sich bei so viel Gescheppere bald am Fenster sehen und stellte nach etwas Geschimpfe fest, dass es tatsächlich Zeit für Fasnacht sei. "Stadtbutz – jaaa verreck! Es isch soweit!"

