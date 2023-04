Für betrunkene Autofahrerin endet die Fahrt auf der A8 in Günzburg

Über 1,1 Promille Alkohol hatte eine Autofahrerin im Blut, als sie auf der A8 von der Polizei gestoppt wurde. Das hat Folgen.

Weil ein Auto mit auffälliger Fahrweise auf der A8 Richtung München unterwegs war, unterzog ihn eine Streife an der Anschlussstelle Günzburg am Dienstag in den frühen Morgenstunden einer Verkehrskontrolle. Die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg bemerkten bereits beim ersten Kontakt mit der 33-jährigen Fahrerin, dass sie Alkohol getrunken haben musste. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab eine Alkoholkonzentration von über 1,1 Promille.

Aufgrund des hohen Wertes ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher. Auch wurde von den Beamten die Weiterfahrt unterbunden. Wenn sich das Ergebnis im Blutwert widerspiegelt, dann erwartet die Frau eine Geldstrafe und ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug, der durch die Staatsanwaltschaft festgelegt wird. (AZ)