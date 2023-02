Für das Fitnesstraining wollten sie in Günzburg nicht bezahlen

Training im Fitnesscenter ist gesund, doch es kostet Geld. Das wollen zwei Erwachsene in Günzburg nicht bezahlen und schleichen sich unberechtigt ein.

Am Sonntagabend trainierte eine 47-jährige Frau in einem Fitness-Studio in der Dillinger Straße in Günzburg. Die Frau hatte sich den elektronischen Zugang aber erschlichen, weil sie dafür die Mitgliedskarte eines Verwandten nutzte. Bei einem 25-jährigen Mann ist die Sachlage ähnlich. Dieser hielt sich gleichfalls unberechtigt in dem Fitnesscenter auf, nachdem er seit einem Jahr die Mitgliedsgebühr nicht entrichtet und deswegen durch den Inhaber bereits zivilrechtliche Verfahren eingeleitet worden waren. (AZ)