Günzburg

17:06 Uhr

Für den Günzburger Stadtrat endet das Jahr mit einer Veränderung

Plus Ein personeller Wechsel beschäftigte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung. Zu seinem Abschied lobt Bernhard Lohr die Gesprächskultur seiner Ratskollegen.

Von Sandra Kraus

Ende des Jahres wird Stadtrat Bernhard Lohr sein Amt niederlegen. Er sagte: „Ich werde die Möglichkeit, an der Gestaltung der Stadt Günzburg mitwirken zu können, ebenso vermissen wie die Diskussion in der Fraktion und die Auseinandersetzung mit einer Vielfalt an Themen.“ Lohr gehörte seit dem 1. Mai 2020 dem Stadtrat an und ist Mitglied der Fraktion Günzburger Bürgerliste/Bündnis 90 Die Grünen. Der Entschluss, das Amt niederzulegen, sei ihm schwergefallen.

Dass seine Weiterbildung zum Facharzt der Rheumatologie letztlich zu einer Oberarztstelle in Oberammergau führen würde, sei nicht absehbar gewesen. Mit der beruflichen Veränderung ging nun die Rückgabe des Mandats einher. Lohrs letzte Wortmeldung war ein Vergleich zwischen Liveübertragungen aus dem Bundestag und dem Geschehen im Günzburger Stadtrat. Das Günzburger Stadtparlament schnitt dabei durchwegs positiv ab: Für Lohr am Anfang überraschend war die Erfahrung, dass kaum gestritten, sondern vielmehr diskutiert wurde, um die beste Lösung für die Stadt zu finden. Fraktionszwang sei ein Fremdwort und es herrsche im Vergleich zu Berlin eine andere Kultur des Redens und Sprechens. Im Bundestag diene es der persönlichen Profilierung, im Stadtrat stünde die Sache im Vordergrund. Und während sich Kanzler Olaf Scholz von Unionschef Friedrich Merz kürzlich als „Klempner der Macht“ bezeichnen lassen musste, sieht Lohr in Günzburg mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) einen „Meister der Gestaltung“.

