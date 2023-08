Fundsachen-Versteigerung auf dem Günzburger Volksfest fällt heuer aus

Plus Weil zu wenige attraktive Gegenstände zusammen gekommen sind, fällt die Fundsachen-Versteigerung auf dem Günzburger Volksfest aus.

Für manche aus Günzburg und Umgebung war es geradezu eine Pflichtveranstaltung; eine, die mit Freude besucht worden ist. Schließlich standen die Chancen nicht schlecht, das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Die Rede ist von der jährlichen Fundsachen-Versteigerung in der 21.000-Einwohner-Stadt. Seit dem Jahr 2005 findet das Wettbieten um verlorene Gegenstände im Festzelt während des Günzburger Volksfestes statt.

Mit den Jahren 2020 und 2021 gab es zwei Ausnahmen. Coronabedingt musste bekanntermaßen der gesamte Rummel abgesagt werden. Fortgesetzt wurde Volksfest und Versteigerung im vergangenen Jahr. Und heuer? Da wird es wieder nichts mit "Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten". Diesmal liegt es aber nicht an der Pandemie. "Wir haben", sagt die Volksfest-Managerin der Stadt, Georgine Fäßler, "schlicht zu wenig Fundgegenstände, die angeboten werden könnten."