Fußballfans prügeln sich am Günzburger Bahnhof

Beim Umsteigen geraten offenbar alkoholisierte Fußballfans in Günzburg in Streit. Flaschen fliegen und eine Person erleidet eine Platzwunde am Auge.

Am Bahnsteig am Bahnhof in Günzburg ist es am Samstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Fans des 1. FC Saarbrücken und des TSV 1860 München gekommen. Die Fans befanden sich laut Polizei auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel beim TSV 1860 München. Nachdem die Fans zunächst gemeinsam im Bordbistro Alkohol konsumiert hatten, kam es gegen 19.20 Uhr, als ein Teil der Fans in Günzburg umsteigen musste, aus unbekannten Gründen zum Streit.

Täter setzen nach dem Streit am Bahnhof ihre Fahrt mit dem Zug fort

Zwei männliche Fans attackierten dabei einige Fans, die zum Umsteigen ausgestiegen waren. Dabei kam es der Polizei zufolge auch zu Flaschenwürfen und einem Gerangel auf dem Bahnsteig. Ein Fan wurde von einer Flasche am Kopf getroffen, verletzt wurde er jedoch nicht. Eine weitere Person erlitt eine Platzwunde unter dem linken Auge.

Während die Geschädigten am Bahnsteig zurückbleiben, setzten die beiden Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei ihre Fahrt fort. Die am Bahnhof in Günzburg angetroffenen Opfer und Zeugen seien deutlich alkoholisiert gewesen, teilt die Polizei mit. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)