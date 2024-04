Fußballtickets online gekauft und nicht bekommen

Ein Mann nimmt über ein Onlineportal Kontakt zum Verkäufer von Fußballkarten auf. Er überweist sofort das Geld, doch der Verkäufer bricht den Kontakt ab.

Am Montag hat ein 24-jähriger Mann bei der Polizei Günzburg Anzeige erstattet wegen Warenbetrugs im Internet. Der Mann hatte laut Polizei auf einem bekannten Online-Portal vier Karten für ein Fußballspiel entdeckt. Er nahm daraufhin mit dem Verkäufer Kontakt auf. Dieser meldete sich in der Folge telefonisch und die beiden vereinbarten eine Zahlung per Sofortüberweisung.

Noch während des Telefonats zahlte der 24-Jährige den ausgehandelten Betrag im mittleren dreistelligen Bereich per Echtzeitüberweisung. Nachdem die Tickets bezahlt waren, legte der unbekannte Verkäufer einfach auf und war nicht mehr erreichbar. Auch die Lieferung der Tickets ist nicht erfolgt. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)