Fußgänger rempelt Zehnjährige in Günzburg an und verletzt sie

Ein Fußgänger hat ein zehnjähriges Mädchen in der Günzburger Innenstadt angerempelt und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fußgänger hat ein auf dem Gehweg in der Jahnstraße in Günzburg gehendes, zehnjähriges Mädchen angerempelt. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fußgänger und sein Begleiter liefen nach Angaben der Polizei weiter, ohne dem Mädchen zu helfen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr.

Hier können sich Zeugen melden

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)