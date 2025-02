Gabelstapler beschädigt Telefonmast

Die Polizei ermittelt in einem Fall von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Günzburg. Ein Gabelstapler hatte am Freitagmorgen Paletten in der Straße „Auf der Hagenweide“ angeliefert. Dabei beschädigte er einen Telekommunikationsmast, welcher an der Unfallörtlichkeit steht. Durch den Aufprall entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden unter 08221/9190. (AZ)

