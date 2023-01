Gäste einer Günzburger Disco von Security-Mitarbeiter geschlagen?

Zwei Gäste einer Günzburger Diskothek sollen in der Sonntagnacht von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geschlagen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Wegen zweifacher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Günzburg. Zwei männliche Besucher einer Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße wurden am Sonntag gegen 3 Uhr laut ihren Aussagen während eines zunächst verbalen Streites von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geschlagen und dabei verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)