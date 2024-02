Gaming-PC bestellt: Paket wird gestohlen

Eine 19-Jährige hatte bei einem Online-Shop einen Gaming-PC bestellt und wollte diesen an einen Freund liefern lassen. Doch der PC ist nie angekommen.

Eine 19-Jährige hat am Dienstag Anzeige wegen Diebstahls eines Paketes bei der Polizei erstattet. Die 19-Jährige hatte bei einem Online-Shop einen Gaming-PC bestellt. Als Lieferadresse wurde die Adresse eines 18-jährigen Freundes angegeben, so die Beamten. Die 19-Jährige erhielt die Versandbestätigung und schließlich auch die Bestätigung der Zustellung an der Adresse des Freundes. Der PC ist an der Lieferadresse allerdings nicht angekommen und ist seitdem unauffindbar, wie aus dem Bericht der Polizei hervorgeht. Der Online-Shop empfahl der 19-jährigen Anzeige zu erstatten. Es entstand ein finanzieller Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. (AZ)