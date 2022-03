Gartenhütte neben dem Günzburger Bauhof steht in Flammen

Nicht mehr zu retten war das Gebäude in Günzburg. In der Hütte befand sich unter anderem auch eine Gasflasche.

Lichterloh gebrannt hat beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine Gartenhütte in Günzburg am Donnerstagabend. Eine Bewohnerin eines Hauses an der Straße Kappenzipfel hatte kurz nach 18 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Gartenhütte am anderen Ende des Gartens bemerkt, der direkt an den städtischen Bauhof angrenzt. Sie wählte daraufhin den Notruf.

Auch eine Gasflasche befand sich in der Gartenhütte in Günzburg

Bis zum Eintreffen der Feuerwehrkräfte schlugen bereits Flammen aus der Hütte, sie stand in Vollbrand. Es waren auch kleinere Explosionen zu hören, da sich in der Hütte unter anderem Spraydosen befanden, die aufgrund der Hitze barsten. Neben allerlei weiteren Gegenständen befanden sich auch ein Kanister mit Kraftstoff und eine noch teilweise gefüllte Elf-Kilo-Gasflasche und ein Feuerlöscher.

Die Freiwillige Feuerwehr Günzburg löschte die Flammen und kontrollierte den Brandort im Anschluss mit der Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst noch nicht bekannt. (obes)