Günzburg

17:30 Uhr

Gasflasche explodiert bei Brand in Günzburger Gartenhütte

Eine Gartenhütte der gartenanlage Reitplatz in Günzburg brannte am Montagnachmittag vollständig ab.

In der Gartenanlage Reitplatz in der Römerstraße in Günzburg, kam es am Montagnachmittag zu einem Brand, bei dem eine Gasflasche explodiert ist.

Von Mario Obeser

Eigentlich wollte sie den Nachmittag im Garten ihres Schrebergartens genießen. Die Besitzerin einer Gartenparzelle der Gartenanlage Reitplatz saß unter einer Überdachung ihres Gartenhäuschens und hatte den Sichtschutzvorhang zugezogen. Sie vernahm nach ihrer Aussage ein Knistern und glaubte zunächst, dass in einer Hütte in der Nachbarschaft jemand etwas arbeiten würde. Als sie schließlich den Vorhang aufzog, sah sie eine brennende Gartenhütte in der Nachbarparzelle, nur etwa sechs Meter von ihr entfernt. Sie nahm ihren Hund an die Leine, brachte sich aus ihrem Garten in Sicherheit und setzte einen Notruf ab. Was daraufhin geschah. Explosion: Gasflasche flog bei Brand in Günzburg sechs Meter durch die Luft Die anrückenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg fanden eine Gartenhütte vor, die lichterloh brannte. Gefährlich war der Einsatz vor allem deshalb, weil bereits zuvor eine elf Kilogramm-Gasflasche explodiert war und rund sechs Meter von der Hütte entfernt auf einem Zwischenweg landete. Der Hecke nach zu urteilen, schoss die geborstene Gasflasche geradewegs durch sie hindurch. Bretter lagen bis zu 20 Meter weit von der Gartenhütte entfernt in benachbarten Garten-Parzellen. Nicht auszudenken, wäre eine Person davon getroffen worden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. In der brennenden Hütte explodierte eine elf Kilogramm schwere Gasflasche, die sechs Meter weit geschleudert wurde. Foto: Mario Obeser Die Feuerwehr löschte mit Schaum den Brand ab und kontrollierte mit der Wärmebildkamera die Hütte und das Umfeld. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, konnte aber zur Brandursache noch keine Angaben machen. Benachbarte Gartenhütten, Gewächshäuser und weiteres wurden unter anderem durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt.

