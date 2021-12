Günzburg

Gastspiel in der Corona-Zeit: Glückliche Künstler, glückliches Publikum

Plus Holger Mück und seine Egerländer Musikanten begeisterten das Publikum im Günzburger Forum mit böhmisch-mährischer Blasmusik. Und das trotz strenger Corona-Regeln.

Von Martin Gah

"Sie glauben gar nicht, wie froh wir sind, dass wir für Sie spielen dürfen. Wir haben bis Mitte dieser Woche nicht daran geglaubt, dass es möglich werden könnte." So hat Sandra Spindler, Sängerin und Moderatorin beim Orchester Holger Mück und seine Egerländer Musikanten, die Zuhörerinnen und Zuhörer im Günzburger Forum am Samstag begrüßt. Alle im Publikum hatten einen Corona-Test auf sich genommen, alle trugen eine Maske und ließen sich besondere Plätze mit großen Abständen zuweisen. Gemäß der geltenden Corona-Regeln war das Forum mit 25 Prozent der normalen Auslastung bereits voll besetzt. "Applaudieren Sie dreimal so laut", sagte die Moderatorin. Und so geschah es den ganzen Abend über. Bei rhythmischen Stücken wurde sogar mitgeklatscht und mitgesungen, zum Beispiel bei "Wir sind Kinder von der Eger". Außerdem ernteten die Musikanten zahlreiche Bravo-Rufe.

