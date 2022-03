Gastwirt Erwin Ritzler aus Günzburg ist überraschend gestorben

Plötzlich und unerwartet ist der bekannte Günzburger Gastwirt Erwin Ritzler gestorben. Er hinterlässt eine Frau, eine Tochter, eine Enkelin und viele Freunde.

Das Café Kulisse am Günzburger Marktplatz war 20 Jahre lang Erwin Ritzlers zweites Wohnzimmer. Hier lernte der bekannte Gastwirt auch seine spätere Ehefrau Andrea kennen. Von 2012 bis 2017 führten die beiden die Gaststätte zum Rad am Stadttor. Am 7. März ist Erwin Ritzler im Alter von 58 Jahren völlig unerwartet an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Erst im Januar ist er Opa geworden, erzählt seine Ehefrau Andrea. Seit Ende 2005 waren die beiden verheiratet. Kennengelernt hatten sich die damalige Aushilfe und der Betriebsleiter der Kulisse mehr als zehn Jahre zuvor. 28 Jahre später wird Erwin mitten aus dem Leben gerissen. Nach zunehmenden Schulterproblemen musste der ambitionierte Koch beruflich kürzertreten. Im vergangenen Jahr kochte er für die Mitarbeiter des Legolands im Casino des Freizeitparks.

Von Günzburg aus genoss er die Freiheit der Lüfte

Privat genoss er die große Freiheit der Lüfte. Seit 1994 mit dem Gleitschirm, zwei Jahre später als Ultraleicht-Pilot. Vom Flugplatz in Günzburg hob er gerne mit seinem Trike-Motordrachen ab. Alleine oder mit seiner "Andy".

Erwin Ritzler hebt mit einem Ultraleicht-Flieger vom Flugplatz in Günzburg ab. Der bekannte Gastwirt ist am 7. März 2022 im Alter von 58 Jahren gestorben. Foto: Georg Fischer (Archivbild)

In der Traueransprache sagte sein enger Freund Georg Fischer: "Mit seinem warmherzigen, aufgeschlossenen und auch humorvollen Wesen war er immer der Mittelpunkt unseres Freundeskreises. Bei den zahlreichen Treffen unserer Ultraleicht Fliegergruppe BAD UL Boys am Flugplatz Günzburg war Erwin immer der Ansprechpartner, wenn es um kulinarische Belange ging. Er hat uns mit neuen Köstlichkeiten überrascht und verwöhnt. Und wenn es mal ein technisches Problem an unseren zahlreichen Kleinfahrzeugen oder an sonstigen Einrichtungen gab oder jemand Hilfe jedweder Art benötigte, Erwin war als Allrounder stets zur Stelle und half, wo er nur konnte. Man konnte sich immer und uneingeschränkt auf ihn verlassen. Erwin ist nun auf seinem letzten, sehr langen Flug in den Himmel." (AZ)