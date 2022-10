Gebäude an Bahnhofstraße wird gleich zweimal verschmiert

Ein Gebäude an der Bahnhofstraße in Günzburg wird gleich zweimal mit Graffiti besprüht. Die Polizei sucht nun Zeugen der beiden Taten.

Irgendwann zwischen Mittwoch, 12. Oktober, 18 Uhr, und Donnerstag, 13. Oktober, 17 Uhr, besprühte mindestens ein unbekannter Täter die Außenwand eines Gebäudes in der Bahnhofstraße in Günzburg mit einem blauen Graffiti. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Hauswand bereits zuvor zwischen dem 7. Oktober um 8 Uhr und dem 12. Oktober um 18 Uhr mit einem weiteren roten Graffiti besprüht worden war, wobei ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro entstand. Auch hier ist der Täter bis dato nicht bekannt. Die Polizei leitete jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die die Vorfälle beobachten konnten oder Angaben zu den jeweiligen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)