Günzburg

vor 2 Min.

Gehen und Kommen am Amtsgericht Günzburg

Plus Der Günzburger Amtsgerichtsdirektor Walter Henle ist nun offiziell in den Ruhestand verabschiedet und sein Nachfolger Johann-Peter Dischinger ins Amt eingeführt worden.

Von Till Hofmann

Sollte in manchen bayerischen Gerichten, Staatsanwaltschaften, Polizeidienststellen, Gefängnissen und anderen Behörden am Mittwochvormittag nicht die volle Personalstärke erreicht worden sein, kann das definitiv an Günzburg gelegen haben; genauer gesagt: an der offiziellen Verabschiedung des Günzburger Amtsgerichtsdirektors Walter Henle in den Ruhestand und der damit verbundenen Einführung seines Nachfolgers Johann-Peter Dischinger in das über drei Monate vakant gebliebene Amt.

Etwa 110 Personen waren Augen- und Ohrenzeugen der Verabschiedung des alten und der Amtseinführung des neuen Amtsgerichtsdirektors. Foto: Bernhard Weizenegger

Etwa 110 Personen versammelten sich im zweiten Stock vor einem Gerichtssaal zu einer Feierstunde. Musikalisch begleitet wurde sie von Josef Reichl, der Rechtspfleger in der Nachlassabteilung ist, am Spinett (kleines Cembalo), und seiner Nichte Johanna Reichl (Flöte). Wo normalerweise Zeugen warten, bevor sie in den Saal gerufen werden, ging es ziemlich eng zu. Der aufgestuhlte Bereich reichte längst nicht aus, um jedem und jeder einen Platz anzubieten. Die Mehrzahl der Belegschaft, die hören wollte, was der alte und der neue Chef zu sagen hatten, verbrachte die knapp eineinhalb Stunden im Stehen.

