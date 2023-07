Günzburg

vor 17 Min.

Geht es Touristen in Günzburg in Zukunft mehr an den Geldbeutel?

In Bayern ist eine Übernachtungssteuer verboten – noch. Die Stadt München will dagegen klagen, Günzburg schließt sich dem an.

Plus Der Bayerische Landtag hat vor wenigen Monaten die Einfuhr einer Übernachtungssteuer bayernweit verboten. Das will die Stadt München nicht hinnehmen – und auch Günzburg nicht.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Der einstige Bundeskanzler Willy Brandt hat es gewusst: "In Bayern gehen die Uhren anders", das sagte der SPD-Übervater in den 70er-Jahren. Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß stimmte Brandt zu und sagte: "Wenn Willy Brandt sagt, in Bayern gingen die Uhren anders, stimmt das. Denn hier gehen sie richtig." Ob die Uhren in Bayern wirklich richtig gehen, soll im übertragenen Sinn nun ein Gericht entscheiden. Denn nur weil etwas deutschlandweit erlaubt ist, muss dies nicht für Bayern gelten. Konkret geht es um eine Übernachtungssteuer, deren Verbot München, Bamberg und auch Günzburg nicht hinnehmen wollen.

Wer in einem Hotel, einer Pension, auf einem Campingplatz oder bei einer Privatperson übernachtet, die dafür Geld verlangt, soll durch eine sogenannte Bettensteuer einen gewissen zusätzlichen Betrag an die Kommune abführen. Eine solche Steuer gibt es in Bayern bislang nirgends, die Landeshauptstadt München beschäftigt sich mit dem Thema aber seit Jahren. Deshalb wollte sie im März dieses Jahres die Steuer einführen. Fünf Prozent des Übernachtungspreises sollten Freizeit- und Geschäftsreisende zusätzlich zahlen, das Geld würde dann in der Stadtkasse landen. Minderjährige seien von der Steuer befreit sowie Angebote, die nicht der Übernachtung direkt zuzuordnen sind, also beispielsweise der Preis für Frühstück oder Wellnessangebote. München erhofft sich dadurch Mehreinnahmen von rund 60 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen