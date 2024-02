Günzburg

vor 30 Min.

Geigerin bezaubert beim Konzert der Gymnasien Schwabens

Beim Konzert des Orchesters der Gymnasien Schwabens im Forum am Hofgarten war der Auftritt der aufstrebenden Violinistin Lalita Svete einer der Höhepunkte.

Von Claudia Jahn

Welch großes musikalisches Potential in den Gymnasien in Schwaben zu finden ist, zeigte sich einmal mehr beim Konzert des Orchesters der Gymnasien Schwabens im Forum am Hofgarten. Bereits zum 20. Mal konnte die unter der Schirmherrschaft der Begabtenförderung des Bezirks Schwaben stehende Veranstaltung zur Begeisterung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie des gesamten Publikums stattfinden. Um es vorweg zu nehmen, das Konzert war ein musikalischer Lichtblick im kulturellen Geschehen des Landkreises.

Eine geschickte Auswahl der Stücke von Orchesterleiter Stephan Dollansky und die überzeugende Umsetzung durch seine Schützlinge waren an und für sich schon eine gute Grundlage für eine gelungene Inszenierung. Einen Höhepunkt setzte der Auftritt der aufstrebenden Violinistin Lalita Svete im ersten Teil des Programms, die mit ihrem Spiel das Publikum in ihren Bann zog. Während der fünf Sätze des Violinkonzertes "Symphonie espagnole" von Édouard Lalo konnte sie die gesamte Bandbreite ihrer Virtuosität auf der historischen Rogeri Violine aus dem Jahr 1687 ausschöpfen.

