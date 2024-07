Geldbeutel aufs Autodach gelegt und losgefahren: Wer hat ihn gefunden?

Ein 57-Jähriger ist am Dienstagnachmittag beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Geschwister-Scholl-Straße gewesen. Nach dem Einkaufen legte er seinen Geldbeutel auf sein Autodach und fuhr los. Das berichtet die Günzburger Polizei. Nach etwa 300 Metern machte ihn eine Autofahrerin darauf aufmerksam, dass sein Geldbeutel während der Fahrt vom Autodach gefallen sei. Der 57-Jährige suchte nach Angaben der Beamten sofort die Strecke ab, konnte jedoch den Geldbeutel nicht mehr auffinden, weshalb die Polizei von einer Unterschlagung ausgeht. Neben seinen persönlichen Dokumenten befand sich noch eine geringe Menge Bargeld im Geldbeutel. Der Geldbeutel muss im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße/Ichenhauser Straße verloren worden sein. Zeugen, die die Unterschlagung beobachtet oder den Geldbeutel aufgefunden und noch nicht beim zuständigen Fundamt oder der Polizei abgegeben haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefinnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

-