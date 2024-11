Geldbeutel aus einem Patientenzimmer entwendet

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in einer Günzburger Klinik zwei Geldbörsen aus einem Patientenzimmer entwendet. Laut Polizei passierte der Vorfall zwischen 15 und 16 Uhr. Der hierdurch entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

