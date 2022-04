Geldbeutel aus geparktem Auto in Günzburg gestohlen

Ein Ehepaar erlebt in Günzburg eine böse Überraschung, als es aus einem Schnellrestaurant kommt. Aus ihrem Wagen fehlen ein Geldbeutel und insgesamt 850 Euro.

Wie jetzt erst bekannt wurde, ist auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ulmer Straße in Günzburg aus einem abgestellten Auto am Ostermontag eine Geldbörse gestohlen worden. Der 33-jährige Geschädigte stellte seinen schwarzen Mercedes gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz ab und ging mit seiner Frau in das Schnellrestaurant. Seine Geldbörse wie auch die seiner Frau ließen sie auf dem Beifahrersitz liegen.

Als die beiden nach etwa 15 Minuten zu ihrem Auto zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass aus der Geldbörse der Frau 20 Euro und der gesamte Geldbeutel des 33-Jährigen fehlten. Der "Entwendungsschaden", so die Polizei, beläuft sich insgesamt auf rund 850 Euro. Vermutlich blieb der Wagen während des Aufenthalts im Schnellrestaurant unversperrt. Die Polizei Günzburg bittet nun mögliche Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)