Geldbeutel bei Postbankfiliale verschwunden

Nach dem Geldabheben hat ein Mann in Günzburg seinen Geldbeutel in der Bankfiliale liegen lassen. Als er zurückkehrte, war die Börse verschwunden.

Großes Pech hatte ein 64-Jähriger, der am Freitagvormittag in Günzburg Geld in der Postbankfiliale in der Sedanstraße abgehoben hatte. Der Mann ließ gegen 10 Uhr seinen Geldbeutel mitsamt 600 Euro Bargeld und Bankkarte dort liegen, berichtet die Polizei. Als der Geschädigte nach kurzer Zeit zum Geldautomaten zurückkehrte, konnte er seinem Geldbeutel nicht mehr auffinden. Zeugen- oder sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 08221/919-0 erbeten. (AZ)