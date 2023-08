Geldbeutel gestohlen und mit EC-Karte Zigaretten gekauft

Ein Unbekannter klaut in Günzburg aus einem Auto eine Geldbörse. Neben Bargeld findet er auch die EC-Karte und kauft damit an einem Zigarettenautomaten ein.

Am Mittwoch, 16. August, zwischen 12.30 und 13.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus einem am Stauwerk in der Römergasse in Günzburg unversperrt abgestellten Auto einen Geldbeutel. In der Geldbörse des 18-jährigen Geschädigten befand sich neben Bargeld in Höhe von 150 Euro auch dessen EC-Karte. Der unbekannte Täter verwendete diese gestohlene EC-Karte im weiteren Verlauf und kaufte an einem Automaten Zigaretten im Wert von 40 Euro. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (AZ)