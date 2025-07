Geldbeutel im Einkaufswagen vergessen

Am Freitagnachmittag hat ein Mann beim Einkaufen im Getränkemarkt in der Ulmer Straße in Günzburg seinen Geldbeutel vergessen. Laut Polizei ließ er das Portemonnaie im Einkaufswagen liegen. Auf der Heimfahrt bemerkte er, dass sein Geldbeutel fehlte und fuhr erneut zum Getränkemarkt zurück. Die Geldbörse fand er dort aber nicht mehr. Videoaufzeichnungen der Tat sind vorhanden. Sollte zudem ein Zeuge sachdienliche Angaben machen können, wird gebeten, sich unter 08221/919-0 an die Polizeiinspektion Günzburg zu wenden. (AZ)

