Geldbeutel verloren: Unbekannter bucht mit EC-Karte Geld ab

Ein 65-Jähriger hat sein Portemonnaie in Günzburg verloren. Die Dreistigkeit des Diebes bekommt er am Folgetag zu spüren.

Ein 65-Jähriger hat am 2. November zwischen 9 und 17.30 Uhr seine Geldbörse in der Reisensburger Straße in Günzburg verloren. In der Geldbörse befanden sich der Polizei zufolge die Dokumente des Mannes sowie Bargeld und dessen Bezahlkarten. Am Folgetag stellte der Mann fest, dass mit seiner EC-Karte bereits im Wert von 135 Euro an diversen Tankstellen und in Supermärkten bezahlt worden war. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet unter der Telefonnummer 08221/919-0 um Zeugenhinweise. (AZ)