Gelungene Premiere der Günzburger Kulturnacht

Von Feuershows bis Poesie: viele Günzburgerinnen und Günzburger wollten sich das vielfältige Programm der ersten Kulturnacht nicht entgehen lassen und sorgten für volle Gassen in der Altstadt.

Links verkauft das Rote Kreuz Popcorn, rechts spielt die Band Oak Hill Road selbst geschriebene Country-Songs. Ein paar Meter weiter baut Anja Fire Artist alles für ihre Feuershow auf. Bereits der Beginn der ersten Kulturnacht versprach einen abwechslungsreichen Abend. Ein Blick ins Programmheft bestätigte: in der Günzburger Altstadt ist viel geboten. Vielleicht sogar zu viel?

Alles sehen, alles erleben, wäre an jenem Freitagabend ein unmögliches Unterfangen gewesen. Doch vielleicht machte gerade diese Programmfülle den Reiz der Kulturnacht aus. Für jeden und jede wurde etwas geboten. Der meiste Trubel spielte sich wohl am Marktplatz ab, so gab es hier Livemusik, Feuershows, eine Modenschau und etliche Getränke- und Essensstände. Je später der Abend, desto mehr verteilten sich die Menschenmassen in die Gassen und auch kleinere Veranstaltungen fanden Anklang. So bescherte der Ulmer Straßenpoet Marco Kerler vielen Besucherinnen und Besuchern mit seinen spontan geschriebenen Gedichten eine Freude. Noch mehr Poesie gab es bei Christine Langer, die Gedichte auf ihrem Pferd sitzend rezitierte. Aber auch andere Kleinkünstler wie die Americana-Band Konzert Kilger in der Stadtbücherei oder Samuel Heinrich im Haus der Bildung fanden ihre Zuschauer. Besonderer Beliebtheit erfreute sich die spezielle Theater-Performance "To be and not to see" der preisgekrönten Amateurtheatergruppe Teatro International.

41 Bilder Die Vielfalt der Günzburger Kulturnacht kommt gut an Foto: Bernhard Weizenegger, Felix Gnoyke, Till Hofmann

Klassische Kultur in Form von Ausstellungen durfte im Heimatmuseum bestaunt werden, das sogar seinen Museumsinnenhof ausnahmsweise für die Öffentlichkeit öffnete. Doch auch im Stadtturm, der Frauenkirche, der Hofkirche, der Hutter Buchhandlung und im Maria-Ward-Gymnasium gab es Kultur zu bestaunen. Die meisten Blicke zogen wohl die leuchtenden Stelzengeher auf sich, die elegant durch die Straßen schlenderten. Für Nachtschwärmer klang der Abend zu später Stunde in den Bars der Stadt aus - natürlich mit Livemusik und DJs.