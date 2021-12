Günzburg

15:03 Uhr

Geöffnete Fahrertüre verursacht Verkehrsunfall in Günzburg

Besondere Vorsicht ist an Parkplätzen geboten, die direkt an den fließenden Verkehr grenzen. In Günzburg stieß eine Autofahrerin die Fahrertüre in ein vorbeifahrendes Auto.

Eine 48-jährige Frau parkte am Mittwochnachmittag in Günzburg ihr Auto in einer Parkbucht, die unmittelbar neben der Fahrbahn der Dillinger Straße verläuft. Autotüre geöffnet und vorbeifahrendes Auto in Günzburg beschädigt Als sie die Fahrertüre ihres Wagens öffnete, kam es laut Polizei zu einem Streifzusammenstoß mit einem Auto, mit dem ein 64-jähriger Mann in diesem Moment vorbeifuhr. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. (AZ)

