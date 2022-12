Georg Winter übernimmt von Alfred Sauter einen Vorsitzposten

Neuer Vorsitzender des Maßregelvollzugsbeirats der Forensischen Klinik am Bezirkskrankenhaus Günzburg wird der Landtagsabgeordnete Georg Winter aus Höchstädt.

Der Maßregelvollzugsbeirat ist ein Gremium, das in der Öffentlichkeit wenig in Erscheinung tritt. An das Aufsichtsgremium können sich etwa Patientinnen und Patienten der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Bezirkskrankenhaus (BKH) wenden, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Die Beiräte nehmen Wünsche, Anregungen und Beanstandungen entgegen. Am BKH Günzburg tagt der Beirat durchschnittlich zweimal pro Jahr.

Das Foto zeigt die Forensische Klinik auf dem Gelände der Bezirkskliniken in Günzburg. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Bisheriger Vorsitzender war der Stimmkreisabgeordnete Alfred Sauter. Er hatte das Amt 2018 vom jetzigen Landrat Hans Reichhart übernommen. Sauter schied bereits im März 2021 aus der CSU-Fraktion aus, doch erst jetzt gab er den Vorsitzposten ab. Am Dienstag wurde im Bayerischen Landtag mit Georg Winter aus Höchstädt ein Nachfolger gewählt. Der Sprecher der Stimmkreisabgeordneten aus Schwaben sagt: "Ich habe die Aufgabe gerne angenommen, weil es mir ein wichtiges Anliegen für die Bürgerinnen und Bürger ist." Winter kenne die Einrichtung gut aus seiner Zeit als Bezirkstagsmitglied. Zudem erhalte er viele Gesuche von Patientinnen und Patienten aus der Klinik. Und er verspricht: "Man kann mich bei Anliegen immer erreichen."