Geparktes Auto in Günzburg angefahren und dann geflüchtet

Unbekannte Personen haben ein abgestelltes Auto in Günzburg angefahren und sind dann geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro entstand am Mittwoch an einem Auto, das im Fliederweg in Günzburg abgestellt war. Laut Polizei wurde der BMW im Zeitraum zwischen 5.30 Uhr und 14 Uhr von bislang unbekannten Personen angefahren und beschädigt.

Die Unfallverursacher entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten. (AZ)