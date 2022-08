Geparktes Auto in Günzburg angefahren und geflüchtet

Erheblicher Sachschaden entstand an einem geparkten Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Günzburg. Doch es meldete sich niemand.

Nach einer Unfallflucht in Günzburg sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach wurde am Samstag zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr in der Violastraße ein grauer Renault, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts abgestellt war, angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannten Personen, die den Unfall verursacht hatten, entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Renault entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)