Geparktes Auto in Günzburg angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter beschädigte ein geparktes Auto und begeht Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr, ist ein schwarzer Pkw, Mercedes, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Günzburg abgestellt war, angefahren und dabei beschädigt worden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Polizeiangaben beträgt der entstandene Sachschaden an dem Mercedes ungefähr 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)