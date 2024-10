Geparktes Auto in Tiefgarage angefahren

Im Zeitraum von Mittwoch, 2. Oktober, 18 Uhr, bis Montag, 7. Oktober, 18 Uhr, wurde in einer Tiefgarage am Stadtberg in Günzburg ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich wurde dieser von einem anderen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der oder die Fahrzeugführerin hinterließ keine Personalien und meldete den Vorfall auch nicht der Polizei. Am Fahrzeug des 46-jährigen Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Bei dem beschädigten Auto handelte es sich um eine blaue Mercedes V-Klasse. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Nummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

