Gerhard Fischer übergibt die Verantwortung der Arbe Günzburg an Rainer Frei

Die Psychosoziale Hilfsgemeinschaft in Günzburg gibt Menschen mit besonderen Bedürfnissen sinnvolle Beschäftigung. Nun tritt der Vorstand Gerhard Fischer kürzer.

Im Vorstand des Vereins Arbe – kurz für "Arbeit und Beschäftigung für psychisch Belastete – Psychosoziale Hilfsgemeinschaft" in Günzburg hat sich Ende des Jahres 2021 ein Wechsel ergeben. Der über lange Jahre als Vorstand tätige Gerhard Fischer hat die Vereinsverantwortung nun an Rainer Frei übergeben.

Rainer Frei ist seit 1. Januar 2022 Vorsitzender des Vereins Arbe Günzburg. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Der 57-jährige Rainer Frei schlug nach seiner Ausbildung zum Schreiner einen sozialen Weg ein. 1989 schloss er die Krankenpflegeschule am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg ab und arbeitete anschließend im psychosomatischen Bereich der Klinik. Von 1991 bis 2019 brachte er sich als Krankenpfleger in der sozialpsychiatrischen Rehabilitationseinrichtung des Rehavereins Donau-Alb e. V. in Ulm ein. Unter anderem war er dort in erster Linie für die Organisation des Pflegebereichs, für die Moderation von Gruppentherapien, aber auch als Bezugstherapeut verantwortlich tätig. Dazu kamen später noch die Gesamtverantwortung für sieben Wohngemeinschaften. Seit Oktober 2019 begleitet er nun die Entwicklung der Hilfsgemeinschaft in der Nornheimerstraße 18 in Günzburg und hat sich mit hohem Einsatz in sein neues Arbeitsfeld eingearbeitet.

Sieben ambulant betreute Wohneinheiten sind in Günzburg entstanden

Die Arbe saniert seit 2018 ein ehemaliges Krankengebäude des BKH Günzburg. Das Gebäude mit seinen gut 700 Quadratmetern enthält neben der Werkstatt eine Wohnung und im Obergeschoss sieben ambulant betreute Wohneinheiten. Diese werden durch den Caritasverband Günzburg-Neu-Ulm professionell betreut. Die Sanierung war bis heute geprägt von vielen Herausforderungen. Die Weiterführung des Vereins ist eine große Aufgabe für den neuen Vorstand, der aber noch auf die Unterstützung des alten Vorstandes zurückgreifen kann.

Die Hilfsgemeinschaft steht seit 2003 für die Integration von Personen mit Handicap. Inklusion wird nicht nur gesprochen, sondern gelebt. Viele Personen sind seither auf dem ersten Arbeitsmarkt untergekommen. Zurzeit kommen in unterschiedlicher zeitlicher Ausprägung mehr als 60 Personen zur Arbe, um sich etwas dazuzuverdienen. Vielen geht es aber um eine Tagesstruktur, um sinnvolle Beschäftigung und um Sozialkontakte. Zwölf Vollzeitangestellte finden mittlerweile Beschäftigung und verdienen ihren Lebensunterhalt mit den verschiedenen Aufgaben des Vereins. "Gerade sinnvolle Beschäftigung ist ein wesentlicher Faktor für die Stärkung des Selbstvertrauens unserer Besucher. Immer mehr Personen besuchen uns und versprechen sich Hilfe.

Firmen können der Arbe mit Aufträgen helfen

Einige Firmen im Landkreis unterstützen uns mit Kleinteilemontagen, Sortierarbeiten, Umpack-Arbeiten oder auch mit Gartenpflegearbeiten und diversen Aufträgen. Helfen auch Sie uns. Wenn Sie auszulagernde Arbeiten oder kleine Montagearbeiten haben, rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir nehmen gerne mit Ihnen Kontakt auf. Wir sind ein verlässlicher Partner für diverse Arbeiten. Gerne können Sie sich auch vor Ort vom Geschehen überzeugen und unser Aufgabenspektrum kennenlernen", so Rainer Frei.

Das sind die weiteren Vorstandsmitglieder: Mathias Abel, Iris Enke, Klaus Enke, Oliver Kawandt, Alfred Kiermeier, Herbert Kober, Eduward Miess, Ferdinand Munk, Dirk Richter, Hans Sailer und Carmen Schuermann. (AZ)