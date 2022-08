Schamlos ausgenutzt: Haushaltshilfe hat Seniorin um Tausende Euro bestohlen

Plus Rücksichtslos bereicherte sich eine Haushaltshilfe an einer 78-Jährigen aus Günzburg. Sie fälschte nicht nur Dokumente, wie vor Gericht herauskam.

Eine Hochzeit auf einem Schloss im großen Stil, Kleidung von Luxusmarken und einen Kredit für ein modernes Haus mit Pool. Das alles soll sich eine 42-Jährige aus Bibertal mit dem Geld einer älteren Frau finanziert haben, für die sie jahrelang arbeitete. Das erzählte die Geschädigte im Amtsgericht in Günzburg. Rund sieben Stunden lang ging der Verhandlungstag, zunächst waren mehrere Fortsetzungstermine geplant. Letztlich verzichtete das Schöffengericht darauf, auch der Großteil der Zeuginnen und Zeugen wurde wieder ausgeladen. Das hatte mehrere Gründe.