Gericht: Psychisch Kranker rammt Polizeiwagen und Auto auf A8

Plus Das Amtsgericht Günzburg sperrt dem wegen wahnhafter Schizophrenie schuldunfähigen Fahrer den Führerschein für ein Jahr. Warum das Strafverfahren unüblich war.

Haarsträubende Szenen haben sich im April vergangenen Jahres auf der A8 abgespielt: Ein Autofahrer rammte zunächst einen Audi, dann flüchtete er Richtung München. Vor Günzburg nahm der 34-Jährige einen Streifenwagen der Autobahnpolizei aufs Korn. Als Erklärung für die Karambolagen gab der Mann in der Gerichtsverhandlung an, er habe die Fahrzeuge nur im Wahn gesehen und deren Realität testen wollen. Wegen seiner psychologischen Erkrankung muss er nun mindestens ein Jahr auf seine Fahrerlaubnis verzichten.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung musste sich der Heidenheimer vor dem Günzburger Amtsgericht verantworten. Es handelt sich jedoch nicht um ein übliches Strafverfahren, sondern um ein sogenanntes Sicherungsverfahren, bei dem die Staatsanwaltschaft Maßregeln zur Sicherung oder Besserung in Verbindung mit einer Einziehung beantragen kann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Die Verhandlung begann mit Verspätung, denn Verteidiger Thomas Jordan hatte wegen Verkehrsstaus und Umleitungen den Beginn nicht rechtzeitig geschafft.