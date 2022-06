"Geschenkte" Messer kosten plötzlich doch Geld

Ein Messerverkäufer ist in Günzburg ohne Gewerbeerlaubnis unterwegs. Dabei sollen die Messer eigentlich verschenkt werden.

Am Freitagnachmittag war im Gewerbegebiet an der Violastraße in Günzburg ein 33-Jähriger unterwegs, der Messer verkaufte. Da der Mann den Kunden gegenüber nach Angaben der Polizei zunächst vorgab, die Messer zu verschenken, jedoch dann einen Geldbetrag einforderte, wurde dies der Polizei Günzburg gemeldet.

Ohne Erlaubnis in Günzburg Messer verkauft: Polizei schreitet ein

Diese stellte fest, dass der Mann ohne die erforderliche Reisegewerbekarte seiner Tätigkeit nachging. Die eingesetzte Streife unterband den weiteren Verkauf. Da der Verkäufer in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde eine dreistellige Sicherheitsleistung erhoben, bevor der Mann wieder entlassen wurde. (AZ)