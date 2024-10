Gespräche, Vorträge und virtuelle Kettensäge bei der Infomesse Beruf und Studium

Haben Sie schon einmal mit einer VR-Brille und einer virtuellen Motorsäge einen Baumstamm entastet? Am Stand des Gardena-Ausbildungszentrums Niederstotzingen konnte das am Samstag einmal ausprobiert werden. Rund 130 Aussteller präsentierten sich bei der Infomesse Beruf und Studium (IBS) am Samstag im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Günzburg. Bereits zu Beginn war der Andrang der Besucherinnen und Besucher, künftiger Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger groß, die sich zu Ausbildungsberufen, Studienmöglichkeiten und Weiterbildungen informieren wollten.

