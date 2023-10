Gestohlenes Moped taucht in der Butzengünz wieder auf

Ein Kleinkraftrad, das in der Zankerstraße abgestellt war, wird am Sonntag unterhalb der Fußgängerbrücke in der Butzengünz gefunden. Und nicht nur das.

Ein in der Zankerstraße am Fahrbahnrand abgestelltes Kleinkraftrad ist seit dem 14. Oktober als gestohlen gemeldet. Jetzt teilt die Polizei mit: Der Dieb versenkte das Moped offensichtlich nach kurzer Fahrt in der Butzengünz. Dort wurde das Fahrzeug am Sonntag um die Mittagszeit unterhalb der Fußgängerbrücke zwischen "Mühlgasse" und "Auf dem Gries" aufgefunden. Zusammen mit dem Kraftfahrzeug waren auch zwei Bauzäune des Bauhofes ins Wasser geworfen worden, so die Beamten.

Aufgrund dieses Umstandes und einer am Sonntag stattgefundenen Kontrolle des Bauhofmaterials durch die Beschäftigten in den Morgenstunden kann die Tatzeit des Ablegens im Wasser auf den Zeitraum zwischen 9 und 12 Uhr eingegrenzt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion nach Zeugen für die Diebstähle und für das Entsorgen im Fluss. Sachdienliche Hinweise sollen an die Telefonnummer 08221/9190 gerichtet werden. (AZ)

