Günzburg

vor 33 Min.

Gesunde Pause an der Grundschule Süd-Ost ist ausgezeichnet

Seit 15 Jahren wird den Kindern in der Grundschule Südost eine von Müttern zubereitete gesunde Pause angeboten. Dafür wurde die Schule jetzt von der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. In der Bildmitte Schulleiterin Carolin Winkler und die Initiatorin des Projektes, Britta Goßner.

Plus Seit 15 Jahren engagieren sich Eltern an der Grundschule Süd-Ost, um den Kindern gesundes Essen in der Pause zu bieten. Das Engagement ist jetzt belohnt worden.

Von Claudia Jahn

Eine gute Idee, entsprechendes Engagement und eine gehörige Portion Durchhaltevermögen sind entscheidende Voraussetzungen für Erfolg. Diese gute Idee hatte Britta Goßner vor 15 Jahren, als eine Freundin ihr erzählte, dass sie regelmäßig frisches Obst in die Schule ihrer Kinder bringe. Als Elternbeiratsmitglied der neu gebauten Grundschule Süd-Ost wusste sie um die große Zahl der Kinder, die morgens ohne Frühstück zur Schule kommen und sich im besten Fall in der Pause eine Brezel beim Bäcker kaufen. Die gesunde Pause, die sie damals ins Leben rief, ist längst zum Dauerbrenner geworden und jetzt sogar ausgezeichnet worden.

Die Belastung, der die Kinder ausgesetzt sind durch einen Start in den Tag ohne ein warmes Getränk oder ein kleines Frühstück, ist nicht zu unterschätzen. Die engagierte Mutter von drei Kindern hatte diese Worte der damaligen Schulleiterin Ursula Seitz im Kopf als sie die Idee entwickelte, wenigstens einmal in der Woche den Kindern eine gesunde Pause anzubieten. Britta Goßner stieß dabei auf offene Ohren bei der Schulleitung und startete im Herbst 2008, ausgerüstet mit einem von der Schule zur Verfügung gestellten Startkapital von 150 Euro, das Projekt der gesunden Pause. Zusammen mit zwei Mitstreiterinnen fing sie im Oktober an, regelmäßig am Freitag Pausenmahlzeiten zuzubereiten, die die Kinder für einen kleinen Betrag kaufen konnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

