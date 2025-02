Gesundheitsministerin Judith Gerlach hat Förderscheck für Seniorenzentrum im Gepäck

Fördermittel für mehrere Projekte in Schwaben hat Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach diese Woche persönlich überbracht. Auch in Günzburg, wo sie einen Förderscheck in Höhe von rund 14,2 Millionen Euro für den Neubau des Seniorenzentrums überbrachte. Die Fördersumme war bereits im vergangenen Sommer zugesagt worden, jetzt erfolgte die offizielle Übergabe.

Wie mehrfach berichtet, entstehen auf dem Gelände der Georg-Simnacher-Stiftung 36 seniorengerechte Wohnungen, zwei Wohngruppen für ambulant-betreutes Wohnen, eine Tagespflege und ein stationäres Altenheim. Investor und Träger des Projekts ist die Wahl-Lindersche Altenstiftung. Das Projekt wird über das Förderprogramm „Pflege so nah“ finanziell unterstützt. Vom Freistaat werden insgesamt 249 Pflegeplätze gefördert, davon drei Kurzzeitpflegeplätze, 25 Tagespflege- sowie 197 Dauerpflegeplätze und 24 Plätze in zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Der Neubau ist mit zwei Hauptgebäuden geplant. Bei der Baumaßnahme werden die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und Sehbeeinträchtigung berücksichtigt. Bereits Ende 2028 soll das neue Seniorenzentrum fertiggestellt sein.

Ministerin Gerlach lobt das Pflegemodell in Günzburg

Bei ihrem Besuch in Günzburg am Donnerstag betonte die Ministerin: „Es ist wichtig, dass es Pflegemodelle gibt, die an die unterschiedlichen Wohnsituationen der Menschen angepasst sind. Hervorzuheben ist auch die Öffnung in den sozialen Nahraum. Das heißt, dass hier Leistungen wie zum Beispiel ein Friseur oder Physiotherapie angeboten werden, die Bürgerinnen und Bürger aus der Region nutzen können. Die Gartenanlage mit Sinnesgarten, Blühwiese, Barfußweg, Kneipp-Tretbecken und Sitzmöglichkeiten ist frei zugänglich und bietet dadurch eine wunderbare Gelegenheit, sich mit Menschen außerhalb der Einrichtung zu treffen, spazieren zu gehen und sich auszutauschen.“

Landrat Hans Reichhart sagte: „Mit dem Neubau des Seniorenzentrums sichern wir die Pflege und Versorgung im Landkreis Günzburg. Gemeinsam mit der Stadt Günzburg schaffen wir einen Ort, der genau die Wohn- und Betreuungsangebote bietet, die ältere Menschen benötigen. Von großer Bedeutung ist, dass unterschiedliche Pflege- und Unterstützungsmodelle angeboten werden, denn der Bedarf an individuellen und flexiblen Lösungen wächst stetig.“

Mit dem Förderprogramm „Pflege so nah“ wurden nach Ministeriumsangaben in den Jahren von 2020 bis 2024 mit mehr als 350 Millionen Euro beinahe 7400 Pflegeplätze gefördert, von 2024 bis 2028 sollen insgesamt 8000 Pflegeplätze dazu kommen. (AZ)