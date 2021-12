Gewalt in der Ehe: Geständnis bewahrt Angeklagten vor Gefängnis

Plus Ein 32-Jähriger schlägt sein Opfer zusammen. Zudem droht er seiner Frau und der Schwiegermutter mit dem Tod. Die Hauptzeugin kann nicht zur Verhandlung kommen.

Die Verletzungen des Opfers sind derart massiv gewesen, dass nur durch Zufall keine Lebensgefahr entstand: So schätzte der Gerichtsmediziner die Folgen der Gewaltattacke eines 32-Jährigen auf seine Ehefrau ein. Wegen gefährlicher Körperverletzung musste sich der Syrer vor dem Günzburger Schöffengericht verantworten. Das Opfer selbst kam nicht zur Verhandlung, weil an dessen Wohnsitz Corona-Fälle aufgetreten sind.