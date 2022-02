Der Eigentümer hat mit dem Gewerbepark Deffingen Großes vor

Plus Vor knapp zwei Jahren kaufte ein multinationales Unternehmen die Hallen des Gewerbeparks Deffingen. Der Investor möchte die Gebäude abreißen. Was er dort plant.

Das nächste Großprojekt in Günzburg südlich der A8 könnte bald kommen: Im Sommer vergangenen Jahres wurde bekannt, dass ein Investor aus Düsseldorf, die Habacker Holding, ein 60 Millionen Euro teures Vorhaben auf dem Kimmerle-Areal im Gewerbegebiet Deffingen Süd plant. Die neu angestrebte Logistikimmobilie soll 500 Meter lang, 100 Meter breit und bis zu 15 Meter hoch werden, in diesem Jahr soll mit dem Bau gestartet werden. Nur wenige Hundert Meter davon entfernt hat nun ein anderes Unternehmen Großes vor. Im Gewerbepark Deffingen soll es gravierende Veränderungen geben.