Glasplatte eines Tisches in Günzburg durch Steinwürfe zerstört

Ein unbekannter Steinewerfer beschädigt einen Balkontisch in einem Mehrfamilienhaus am Günzburger Stadtberg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter warf am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr Steine auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses am Stadtberg in Günzburg. Die Steine trafen auf die Glasplatte eines Balkontisches, die dadurch zersplitterte. Augenscheinlich wurden die Steine von der Verbindungstreppe von der Stadtmauer zum Stadtberg aus geworfen, teilte die Polizei am Samstag mit. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)