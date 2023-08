Glasscheibe eines Geschäfts in Günzburg beschädigt

Die Glasscheibe eines Geschäfts am Bahnhof Günzburg wurde beschädigt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen der Tat.

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch beschädigten Unbekannte die Glasscheibe eines Geschäfts am Bahnhof in Günzburg. Hierdurch entstand ein Schaden von ungefähr 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Person des Täters Hinweise geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, melden. (AZ)