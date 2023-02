Günzburg

vor 16 Min.

Gloning warnt vor einer Rente mit 70 und vor Kapitalfinanzierung

Plus DGB-Kreisvorsitzender spricht beim Politischen Aschermittwoch der Günzburger SPD von "gefährlichen Halbwahrheiten" in der Rentendiskussion. Er macht Vorschläge.

Von Till Hofmann

Für den Günzburger DGB-Kreisvorsitzenden Werner Gloning ist es eine Schallplatte, die bereits seit 40 Jahren läuft und die "Kampagnencharakter" hat: Es gibt immer mehr Alte, immer weniger Junge. Eine Rente ist nicht mehr finanzierbar, auch weil die Menschen länger leben als noch vor Jahrzehnten und damit auch der Rentenbezug entsprechend länger anhält. Der Bundeszuschuss in die Rentenkasse ist ohnehin zu hoch. Was bleibt, unvermeidbar und alternativlos, ist eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Inzwischen werden 70 Jahre diskutiert. Dieses Narrativ stellte der Redner beim Politischen Aschermittwoch des Günzburger SPD-Ortsvereins an den Beginn seiner Rede.

